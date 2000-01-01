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دعا إلى التصدي للإشاعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى بث الفتنة في صفوف فتح

شيخ العيد: سلّمنا الإقليم في أجواء من الود والمحبة والدعم لرئيسنا ابو مازن

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شيخ العيد: سلّمنا الإقليم في أجواء من الود والمحبة والدعم لرئيسنا ابو مازن


غزة / سما/


أكد أمين سر إقليم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح السابق برفح د. جلال شيخ العيد، أن عملية تسليم مهام إقليم حركة فتح برفح، إلى قيادة الإقليم الجديدة وأمين سر الإقليم الأخ المناضل سهيل موسى، قد تمت في أجواء من الود والمحبة، خاصة في ظل تقدير كافة الكوادر لأهمية التكاثف والتوحد خلف قيادتنا الشرعية والحكيمة برئاسة الرئيس محمود عباس أبو مازن.
وقال د. شيخ العيد أن تكليف قيادة جديدة لإقليم حركة فتح برفح يأتي انسجامًا مع توجهات القيادة لضخ دماء جديدة، وترسيخ مبدأ التداول على المهام التنظيمية بشكل حضاري وراقٍ.
وأوضح د. شيخ العيد أن قيادات الإقليم السابقة والحالية، يصطفون خلف قيادتهم الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس ابو مازن، وملتزمون بتوجيهات مفوض المحافظات الجنوبية الأخ المناضل الكبير احمد حلس وتعليماته .
ودعا د. شيخ العيد كافة الكوادر الفتحاوية للتصدي لمحاولات زرع الفتنة بين الهيئات القيادية والكوادر التنظيمية من خلال بث الإشاعات والأقاويل المغرضة والكاذبة، والتي تهدف إلى إحداث شرخ في صفوف حركة فتح.
وحذر د. شيخ العيد كافة المواقع والمنتديات والصفحات المشبوهة، التي تبث الإشاعات والأخبار الكاذبة، بأنها ستكون ملاحقة تنظيميًا وقانونيًا، ودعا كافة الصحفيين لاعتماد الاخبار من مصادرها الرسمية والتي يتم نشرها من خلال مواقع الحركة المعتمدة والمعروفة للجميع.
 

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