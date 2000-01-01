  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دغلس: خطة لمساعدة أهالي بورين لمواجهة التغول الاستيطاني

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
دغلس: خطة لمساعدة أهالي بورين لمواجهة التغول الاستيطاني


نابلس / سما /

أعلن مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس أن، يوم الجمعة القادم، سيتم البدء بتنفيذ خطة العمل الوطنية بمساعدة أصحاب الأراضي في قرية بورين جنوب نابلس في البناء والزراعة، والمشاركة في المسيرات الشعبية المناهضة للاستيطان، بعد اجتماع عقد معهم ومع اللجان والجهات الرسمية المختصة، لمواجهة التغول الاستيطاني.

وحذر دغلس في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأربعاء، من عملية تسييج الأراضي بعد مصادرتها التي تهدف إلى إقامة الكرافانات وابتلاع مساحات واسعة من أراضي المواطنين، مشيرا إلى نية الاحتلال بتثبيت وجود المستوطنين وتوسيع نفوذهم في بورين عبر إقامة غرفة زراعية في كل أرض مهددة بالمصادرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس قروي بورين نضال النجار، "إن القرية تتعرض بشكل يومي لتغول استيطاني بهدف تسمين مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي المواطنين والاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي القرية وفرض أمر واقع"، مشيرا إلى أعمال التجريف في الأراضي الزراعية وتسييجها لنقل الكرافانات إليها من قبل المستوطنين.

وأوضح النجار في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن اجتماعا عقد في الفترة الماضية لمواجهة هذا التغول الاستيطاني في القرية، وتم الاتفاق خلاله على وضع خطة وطنية للبدء بفعاليات شعبية ضد استهداف القرية، ومنع أهاليها من البناء في أراضيهم.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها

مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف رسميا نوع السلاح وكيفية حصول الطيار السعودي عليه!

الأخبار الرئيسية

جنرالٌ إسرائيليٌّ: فقدنا قيمة الانتصار وسنُهزم بالحرب القادِمة وإيران ستُطلِق يوميًا 2000 صاروخ علينا

unnamed (6)

القدس: الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقيات حيوية بمبلغ 80 مليون $ للأونروا

31494

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..