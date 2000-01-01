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الخارجية: البرازيل تفتح مكتباً تجارياً في القدس دون تمثيل سياسي أو دبلوماسي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: البرازيل تفتح مكتباً تجارياً في القدس دون تمثيل سياسي أو دبلوماسي


رام الله / سما /

 قالت مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون الأمريكيتين والكاريبي المستشارة حنان جرار إن إدواردو بولسناروا، نجل الرئيس البرازيلي سيفتتح في 15 من الشهر الجاري، مكتباً تجارياً للبرازيل بدون تمثيل دبلوماسي أو سياسي في القدس.

واستبعدت جرار في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن يقوم الرئيس البرازيلي بالوفاء بوعوده الانتخابية فيما يتعلق بنقل سفارة بلاده إلى القدس مثمنة جهود الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي

والجهات الأخرى التي ساعدت في منع هذه الخطوة.

وفيما يتعلق بنية هندوراس نقل سفارتها إلى القدس، أوضحت جرار أنه ولغاية الآن لا يوجد أي تصريحات من رئيس هندوراس أو من الخارجية يؤكد على ذلك مبينة أن كل ما قاموا به افتتاح مكتب في القدس.

وأشارت جرار إلى أن الخبر الذي يتحدث عن نية هندوراس نقل سفارتها إلى القدس جاء في الإعلام الإسرائيلي ولا يعدو كونه أكثر من دعاية إسرائيلية لجر هندوراس إلى هذا المربع.

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