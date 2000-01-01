  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير طه الشخشير يرزق بتوأم ذكور من نطفة مهربة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير طه الشخشير يرزق بتوأم ذكور من نطفة مهربة


رام الله / سما /

رزق الأسير طه عادل الشخشير من نابلس، أمس الثلاثاء، بتوأم ذكور عن طريق نطفة مهربة.

ووضعت زوجة الأسير الشخشير مولوديها "ياسين" و"يوسف" في المستشفى العربي التخصصي بنابلس.

وعبر أحمد الشخشير، شقيق الاسير، عن فرحة منقوصة بولادة سفيري الحرية، وأمنياته بالحرية لشقيقة لينعم باحتضان ابنائه.

ولفت إلى أن تسمية الابن البكر باسم "ياسين" جاءت تيمنا بشقيقه ياسين الذي استشهد برصاص الاحتلال إبان الانتفاضة الأولى.

يذكر أن الشخشير اعتقل عام 1993 وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وأفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأعيد اعتقاله ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت محرري الصفقة في العام 2014، وأعيد له حكم المؤبد.

يشار إلى أن الأسير الشخشير رزق سابقاً، بابنتين هما أحرار وأبرار، قبل إعادة اعتقاله.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها

مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف رسميا نوع السلاح وكيفية حصول الطيار السعودي عليه!

الأخبار الرئيسية

جنرالٌ إسرائيليٌّ: فقدنا قيمة الانتصار وسنُهزم بالحرب القادِمة وإيران ستُطلِق يوميًا 2000 صاروخ علينا

unnamed (6)

القدس: الاتحاد الأوروبي وألمانيا يوقعان اتفاقيات حيوية بمبلغ 80 مليون $ للأونروا

31494

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..