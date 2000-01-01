الأسير طه الشخشير يرزق بتوأم ذكور من نطفة مهربة

رام الله / سما /

رزق الأسير طه عادل الشخشير من نابلس، أمس الثلاثاء، بتوأم ذكور عن طريق نطفة مهربة.

ووضعت زوجة الأسير الشخشير مولوديها "ياسين" و"يوسف" في المستشفى العربي التخصصي بنابلس.

وعبر أحمد الشخشير، شقيق الاسير، عن فرحة منقوصة بولادة سفيري الحرية، وأمنياته بالحرية لشقيقة لينعم باحتضان ابنائه.

ولفت إلى أن تسمية الابن البكر باسم "ياسين" جاءت تيمنا بشقيقه ياسين الذي استشهد برصاص الاحتلال إبان الانتفاضة الأولى.

يذكر أن الشخشير اعتقل عام 1993 وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وأفرج عنه في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، وأعيد اعتقاله ضمن حملة الاعتقالات التي استهدفت محرري الصفقة في العام 2014، وأعيد له حكم المؤبد.

يشار إلى أن الأسير الشخشير رزق سابقاً، بابنتين هما أحرار وأبرار، قبل إعادة اعتقاله.