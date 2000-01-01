اليمن: وفاة ألف طفل يومياً بسبب "العدوان والحصار"

صنعاء /وكالات/

قال طه المتوكل وزير الصحة العامة والسكان في حكومة جماعة أنصار الله الحوثية باليمن، اليوم الأربعاء، إن ألف طفل يموتون يوميا بسبب ما وصفه بـ "العدوان والحصار".

وأوضح المتوكل، في مؤتمر صحفي بصنعاء، أن القطاع الصحي في اليمن هو من أكثر القطاعات المدنية تضررا بفعل "العدوان" السعودي الأمريكي والحصار، "وأن المنظمات الدولية لم تعط احتياج القطاع الصحي في ظرف الحصار".

وتابع:" نحن أمام مجزرة تنفذ من قبل العدوان بحق الأطفال اليمنيين ويموت منهم مالا يقل عن 1000 طفل يوميا".

وأردف المتوكل: "تعرضت المنشآت الصحية للقصف الجوي المباشر من قبل التحالف".

وطالب وزير الصحة في حكومة الحوثيين، بفتح مطار صنعاء الدولي من أجل تخفيف وقع الكارثة الصحية والإنسانية.

وتحدث بأن 93 بالمئة من التجهيزات والمعدات الطبية (في مناطق الجماعة) خرجت عن الخدمة أو تجاوزت عمرها الافتراضي.

وأضاف:" نحن بحاجة إلى 500 مليون دولار في قطاع الطب العلاجي و400 مليون دولار لقطاع الرعاية الصحية الأولية".