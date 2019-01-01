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حماس تنفي تدخلها في الانتخابات البريطانية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنفي تدخلها في الانتخابات البريطانية


غزة / سما/

نفي عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس باسم نعيم تدخل الحركة في الانتخابات البريطانية المقررة في الثاني عشر من الشهر الحالي.

وأضاف نعيم في تصريح له وسل "سما" اليوم "نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولسنا طرفا في أي صراع داخلي، ولكننا نطالب أي رئيس وزراء قادم بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال".

وأكد أنه ليس للحركة أي ممثلين في بريطانيا، والاتهامات بالتدخل في الانتخابات ودعم زعيم المعارضة "جيرمي كوربن" ليس لها أساس من الصحة، وأن مواقع إعلامية إسرائيلية ومنظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا هي التي تقف وراء هذه المزاعم؛ لشعورها أن جيرمي كوربن أكثر إنصافًا في سياساته الخارجية، ولأنه أعلن في برنامجه الانتخابي بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه.  
 

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