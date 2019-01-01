تكريم كلية الإمارات للتكنولوجيا في حفل جوائز "التجربة الفنية الإماراتية

ابو ظبي / وكالات/









أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 11 ديسمبر 2019:بحضور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" كرّمت مدينة الشارقة للإعلام , كلية الإمارات للتكنولوجياوعدد من المشاركين في مهرجان "التجربة الفنية الإماراتية 2019"والذين أنجزوا 29 فيلماً طويلاً حملت لمسات إبداعية محلية تُمكّنها من المنافسة على الصعيد الإقليمي، العربي والعالمي.

وخلال الحفل الذي حضره كوكبة من المشاهير والفنانين المُختصّين بعالم السينما والفن، تمّ تكريم الفريق الفني المُتميّز من كلية الإمارات للتكنولوجيا الذي شارك في هذا المهرجان بإنتاج فيلم (تحت الشمس) من إخراج أنس البلاونة المدرس المساعد في الكلية،وجرافيك وتصميم الدكتور رياض بن عمر. وقام بتمثيل الفيلممجموعة من طلاب كلية الإعلام في كلية الإمارات للتكنولوجيا وهم رولا خير حكمت، حسنا الفيلاني، محمد وصفي مصلح، لورين شيحة وعليا فاخر .

و قالت الأستاذة الدكتورة سوزان القليني، عميدة كلية الإعلام في كلية الإمارات للتكنولوجيا: "لقد جاء هذا التكريم تتويجاً لمسيرة الكلية في بناء كفاءات مبدعة، متميزة، قادرة على المنافسة تمتلك المعرفة النظرية والمهنية والبحثية والمهارات التقنية والقيم الأخلاقية والمهنية."

واضافت: "نحرص في كلية الإمارات للتكنولوجيا على دعم الطلاب وتشجيعهم، ومساعدتهم على إطلاق العنان لمواهبهم وتحقيق إمكانياتهم الخاصة. وجاءت المُشاركة في مهرجان "التجربة الفنية الإماراتية" السينمائي كفرصة مميزة لطلبة الإعلام المشاركين من الكلية لخوض تجربة صناعة الأفلام بأنواعها ضمن أعلى معايير الجودة في الإنتاج والإخراج الإعلامي وصناعة قفزة نوعية في عالم الفن العربي التزاماً بالمشاهد الإعلامية العربية، والمُساهمة في بناء سينما محلية بمعايير عالمية".