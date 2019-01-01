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الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 348 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 348 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية


غزة / سما /

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بالشراكة مع الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، خطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 2020، بقيمة إجمالية 348 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية أن الخطة التي أعلن عنها في رام الله، تهدف إلى تقديم مساعدات لنحو 1.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وغزة.

وشارك في مؤتمر الإعلان عن الخطة رئيس الوزراء محمد اشتية، ومديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، سارة موسكروفت، والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية جيمي ماكغولدريك.

وبحسب البيان، تشمل الخطة 192 مشروعا، ستنفذ من جانب 83 منظمة، من ضمنها 122 مشروعا سيتم تنفيذها بالشراكة بين المنظمات غير الحكومية المحلية، والأمم المتحدة، أو المنظمات غير الحكومية الدولية.

وترتكز المساعدات على توفير الأمن الغذائي بقيمة 214 مليون دولار، ويتوزع باقي المبلغ على الصحة، والحماية، والمياه، والصرف الصحي، والتعليم والمواد غير الغذائية، والتنسيق والدعم وتوفير المأوى.

وستخصص 77 بالمئة من القيمة الإجمالية لقطاع غزة بواقع 263 مليون دولار، مقابل 85 مليون دولار للضفة الغربية ستتوزع على دعم الأسر الضعيفة في منطقة "ج" من الضفة الغربية والقدس، والمنطقة الخاضعة لسيطرة إسرائيل في الخليل.

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