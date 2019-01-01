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الاتصالات تنفذ مبادرة " أثر الألعاب الالكترونية على المجتمع الفلسطيني"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

اطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا مبادرة توعوية بعنوان " أثر الألعاب الالكترونية على المجتمع الفلسطيني" والتي كانت تحت شعار ( # مشمجردلعبة ) .


وقال رئيس اللجنة المكلفة بتنفيذ المبادرة م. علي عكيلة ان اللجنة نفذت العديد من الفعاليات والانشطة التي توضح  ايجابيات واضرار الألعاب الالكترونية من بينها اصدار بيان اعلامي حول الالعاب الالكترونية، واصدار نشرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف تضمنت سبل مواجهة إدمان الألعاب الالكترونية اضافة الى أبرز أضرار الألعاب الالكترونية .


واضاف عكيلة انه تم تصميم  ملصقات  تضمنت ايجابيات الألعاب الالكترونية  وأبرز أضرارها  تم تعميمهما على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم تصميم نشرة ارشادية حول  مواجهة إدمان الألعاب الالكترونية، وكذلك تم اصدار نشرة توعوية حول  أثر الألعاب الالكترونية على الأطفال والمراهقين تم تعميمها من خلال وزارة التربية والتعليم على المدارس .


ونوه عكيلة الى أن اللجنة قامت بنشر معاني الرموز الموجودة على غلاف الألعاب الالكترونية حسب التصنيف العمري الأمريكي والاوربي للألعاب ، وكذلك اصدرت اللجنة نشرة حول  معاني شعارات محتوى الألعاب الالكترونية، كما تم انتاج ونشر فيديو توعوي حول كيفية الحد من الأثر السلبي للألعاب الالكترونية "وتنفيذ  لقاء توعوي لأولياء الأمور بمدرسة القاهرة الابتدائية. .


يذكر أن الوزارة هدفت من خلال المبادرة الى تعزيز دور أولياء الأمور والمعلمين واشراك جهات الاختصاص كافة في تحمل المسئولية المجتمعية من خلال إشراكهم في تنمية المفاهيم الصحيحة حول الاستخدام الآمن والمفيد لخدمات الانترنت وللألعاب الالكترونية.

#وزارة الاتصالات

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