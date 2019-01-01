منظمة أميركية تمول مشروعا لدعم المزارعات في غزة

غزة / الايام/

قال منسق منتدى غزة للزارعة الحضرية، أحمد الصوراني، إن مشروع "تسهيل وتعزيز القدرات المؤسسية والابتكار في مجال الزراعة الحضرية وشبه الحضرية من المزارعات الشابات في قطاع غزة"، الممول من قبل منظمة (MADRE) الاميركية، يعمل على تحسين جودة الإنتاج، وضمان عملية تسويق آمنة لديهن.

ومنظمة (MADRE) غير حكومية اميركية تعنى بقضايا المرأة، وتنشط في دول: فلسطين، وسورية، والعراق، ونيجيريا، وغواتيمالا، وهاييتي، وكولومبيا، وكينيا.

وقال الصوراني لـ"الأيام"، إن المشروع، الذي يعمل على تمكين المرأة اقتصادياً ونشر ثقافة حقوق الإنسان، يعمل أيضاً على تسهيل وتعزيز القدرات المؤسسية والابتكار في مجال الزراعة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية من المزارعات الشابات في قطاع غزة، من أجل تحسين ممارسات الإنتاج والتسويق المبتكرة.

وأضاف، إن تعزيز التنسيق والتشبيك بين مختلف العاملين الأساسيين في مجال تطوير السياسات الزراعية في قطاع غزة، ورفع الوعي لدى النساء الرياديات، لاسيما الشابات منهن، يساهم في تعزيز المرونة الاقتصادية وسبل عيش أسرهن الفقيرة دون الاعتماد على الغير.

وأشار إلى أنه يساهم في بناء القدرات الإدارية والتقنية المتكاملة للنساء الرياديات القاطنات في المناطق الحضرية وشبه الحضرية، وذلك لتحسين جودة الإنتاج لديهن ولضمان عملية تسويق مبتكرة وجيدة وآمنة لمنتجاتهن.

وبيَّن الصوراني أن من المجموعات المباشرة المستهدفة، شركة بلح فلسطين النسوية، و التي هي مؤسسة نسوية متوسطة الحجم تم تدشينها حديثاً من قبل 41 سيدة أعمال يعملن في تصنيع منتجات النخيل وأنشطة زراعية مكملة ومساندة في المناطق الزراعية بمدينة دير البلح.

وتابع، كما أنه يستهدف 31 سيدة ريادية من رواد الأعمال في المناطق الحضرية تلقين جلسات متكاملة لبناء القدرات، بما في ذلك 12 ريادية تلقين بناء قدرات متخصصة ومساعدة عينية لتعزيز الابتكار ومرونة مشاريعهن الصغيرة البالغ عددها 12 مشروعاً.

وقال الصوراني، أما المجموعات غير المباشرة، فعددهن 360 سيدة من النساء الرياديات اللاتي استفدن من جلسات بناء القدرات الكلية، حيث يعملن على تسويق منتجاتهن على المستهلكين المحليين وبعض المتاجر المخصصة لبيع هذا النوع من منتجات المشاريع النسوية.