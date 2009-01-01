  1. الرئيسية
  2. الرياضة

آرسنال يقترب من التوصل لاتفاق مع أنشيلوتي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
آرسنال يقترب من التوصل لاتفاق مع أنشيلوتي


وكالات / سما /

بدأ نادي آرسنال الإنجليزي اتصالاته مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتولي تدريب الفريق خلفاً للسويدي فريدي ليونبرج، الذي يقود الفريق بشكلٍ مؤقت بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري في 29 نوفمبر الماضي.

وأعلن نادي نابولي الإيطالي مساء أمس الثلاثاء إقالة كارلو أنشيلوتي من منصبه بسبب سوء النتائج، رغم الفوز بعد تسع مباريات من الهزائم والتعادلات، وذلك على كلوج البلجيكي برباعية نظيفة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي منحت الفريق بطاقة التأهل الثانية إلى دور الستة عشر.

موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالية أكد صباح اليوم الأربعاء بدء الاتصالات بين آرسنال وأنشيلوتي، من أجل إعادة ذو 60 عاماً إلى إنجلترا، وعرض عليه عقداً يمتد حتى عام 2021.

وأكد المصدر أن الاتفاق قد يتم اليوم، ليعود المدرب إلى الدوري الإنجليزي بعدما عمل مدرباً لتشيلسي من عام 2009 حتى عام 2011.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع، ويلتقي اليوم مع ستاندر دي لياج البلجيكي في الدوري الأوروبي.

#آرسنال #كارلو أنشيلوتي

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف رسميا نوع السلاح وكيفية حصول الطيار السعودي عليه!

نيابة الاحتلال تكشف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 348 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية

هآرتس : الكابنيت سيناقش طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها