آرسنال يقترب من التوصل لاتفاق مع أنشيلوتي

وكالات / سما /

بدأ نادي آرسنال الإنجليزي اتصالاته مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتولي تدريب الفريق خلفاً للسويدي فريدي ليونبرج، الذي يقود الفريق بشكلٍ مؤقت بعد إقالة الإسباني أوناي إيمري في 29 نوفمبر الماضي.

وأعلن نادي نابولي الإيطالي مساء أمس الثلاثاء إقالة كارلو أنشيلوتي من منصبه بسبب سوء النتائج، رغم الفوز بعد تسع مباريات من الهزائم والتعادلات، وذلك على كلوج البلجيكي برباعية نظيفة ضمن الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي منحت الفريق بطاقة التأهل الثانية إلى دور الستة عشر.

موقع “توتو ميركاتو ويب” الإيطالية أكد صباح اليوم الأربعاء بدء الاتصالات بين آرسنال وأنشيلوتي، من أجل إعادة ذو 60 عاماً إلى إنجلترا، وعرض عليه عقداً يمتد حتى عام 2021.

وأكد المصدر أن الاتفاق قد يتم اليوم، ليعود المدرب إلى الدوري الإنجليزي بعدما عمل مدرباً لتشيلسي من عام 2009 حتى عام 2011.

ويحتل آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق سبع نقاط عن المركز الرابع، ويلتقي اليوم مع ستاندر دي لياج البلجيكي في الدوري الأوروبي.