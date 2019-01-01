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مانشستر يونايتد يوافق على بيع بوجبا ووجد بديله

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر يونايتد يوافق على بيع بوجبا ووجد بديله


وكالات / سما /

أكدت صحيفة “الدايلي ميل” الإنجليزية بأن إدارة مانشستر يونايتد قد وافقت على بيع الفرنسي بول بوجبا عقب انتهاء الموسم الجاري.

وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد الإسباني منذ الصيف الماضي، حيث حاول اللاعب الضغط على إدارة الشياطين الحمر للموافقة على رحيله، ولكنه استمر في نهاية الأمر مع اليونايتد.

ويغيب حالياً بول بوجبا عن فريقه مانشستر يونايتد منذ تقريباً بداية الموسم بسبب إصابة في ركبته، حيث شارك فقط في ست مباريات.

 

وأشارت الصحيفة أن بول بوجبا بجانب اهتمام ريال مدريد بضمه، هناك أيضاً فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلى برشلونة الإسباني.

وأكملت الصحيفة أن مانشستر يونايتد وجد أن الحل الوحيد لحل مشكلة بول بوجبا هو ببيعه عقب نهاية الموسم، والاستفادة من مبلغ رحيله لشراء لاعب مميز في خط الوسط.

وأضافت “الدايلي ميل” بأن إدارة مانشستر يونايتد تسعى الآن خلف التعاقد مع دوني فان دي بيك نجم أياكس الهولندي، أو ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ليكون واحداً منهم هو بديل بول بوجبا في الموسم القادم.

الجدير بالذكر أن عقد بول بوجبا الحالي مع فريقه مانشستر يونايتد سينتهي صيف عام 2021.

#مانشستر يونايتد #بوجبا

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