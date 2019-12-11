د. عيسى يستقبل رئيس البعثة الروسية الأرثوذكسية خارج روسيا الاتحادية

القدس المحتلة / سما /

أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الأربعاء الموافق 11/12/2019م، على وحدة المجتمع الفلسطيني بجميع مكوناته الإسلامية والمسيحية والعيش المشترك والفعل الحضاري الواحد.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام د. عيسى رئيس البعثة الروسية الأرثوذكسية خارج روسيا الاتحادية الأرشمندريت كراسوفسكي، رافقه كاهن رعية القدس للروم الأرثوذكس الأب خضر برامكه، في مقر الهيئة بمدينة رام الله.

وقدم د. عيسى ملخصاُ حول نشاطات الهيئة الاسلامية المسيحية وما تقوم به من انجازات في تقريب الشعوب على أسس التسامح والمحبة والرحمة والعلاقات الأخوية.

وقدم الوفد الضيف التهاني للأمين العام بمناسبة الأعياد الميلادية المجيدة، متمنين الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.