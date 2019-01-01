  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: اتهامنا بالتدخّل في الانتخابات البريطانية ليس صحيحًا

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: اتهامنا بالتدخّل في الانتخابات البريطانية ليس صحيحًا


غزة / سما /

قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، باسم نعيم، اليوم الأربعاء، إن حركته لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليست طرفًا في أي صراع داخلي، وذلك في تعليقه على الانتخابات البريطانية التي تُجرى يوم غد الخميس.

ومن المقرر أن يدلي البريطانيون بأصواتهم غدًا، في ثالث انتخابات في أقلّ من أربع سنوات، وينظر إليها على أنها ستحسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد ترسم ملامح البلاد للسنوات القادمة.

وأضاف نعيم أنه ليس لحركة حماس أي ممثلين في بريطانيا، والاتهامات لها بالتدخل في الانتخابات ودعم زعيم المعارضة جيرمي كوربن ليس لها أساس من الصحة.

وطالب نعيم رئيس الوزراء البريطاني المقبل بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال.

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن مواقع إعلامية إسرائيلية ومنظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا هي التي تقف وراء هذه المزاعم؛ لشعورها أن جيرمي كوربن أكثر إنصافًا في سياساته الخارجية، ولأنه أعلن في برنامجه الانتخابي بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف رسميا نوع السلاح وكيفية حصول الطيار السعودي عليه!

نيابة الاحتلال تكشف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

الأمم المتحدة تدعو إلى جمع 348 مليون دولار لخطة الاستجابة الإنسانية للأراضي الفلسطينية

هآرتس : الكابنيت سيناقش طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها