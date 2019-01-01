حماس: اتهامنا بالتدخّل في الانتخابات البريطانية ليس صحيحًا

غزة / سما /

قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة حماس، باسم نعيم، اليوم الأربعاء، إن حركته لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليست طرفًا في أي صراع داخلي، وذلك في تعليقه على الانتخابات البريطانية التي تُجرى يوم غد الخميس.

ومن المقرر أن يدلي البريطانيون بأصواتهم غدًا، في ثالث انتخابات في أقلّ من أربع سنوات، وينظر إليها على أنها ستحسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد ترسم ملامح البلاد للسنوات القادمة.

وأضاف نعيم أنه ليس لحركة حماس أي ممثلين في بريطانيا، والاتهامات لها بالتدخل في الانتخابات ودعم زعيم المعارضة جيرمي كوربن ليس لها أساس من الصحة.

وطالب نعيم رئيس الوزراء البريطاني المقبل بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال.

وأشار القيادي في حركة حماس إلى أن مواقع إعلامية إسرائيلية ومنظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا هي التي تقف وراء هذه المزاعم؛ لشعورها أن جيرمي كوربن أكثر إنصافًا في سياساته الخارجية، ولأنه أعلن في برنامجه الانتخابي بأنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه.