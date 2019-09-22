طالع .. البرنامج الثالث للمناطق التي يشملها تقنين وقطع الكهرباء

رام الله / سما /

نشرت شركة كهرباء القدس جدولا بالمناطق التي حددتها "كهرباء إسرائيل" لقطع التيار الكهربائي في مناطق واسعة في محافظتي رام الله والبيرة وبيت لحم، ابتداءً من الأحد المقبل، وعلى مدار 3 ساعات متواصلة.

وأشارت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه "بناء على الجولة الثالثة والصادرة من كهرباء إسرائيل من انذار بالقطع للجولة الجديدة الذي تسلمته الشركة بتاريخ 8/12/2019، وتبعا لجدول تقنين التيار الكهربائي عن مناطق امتياز الشركة، التي بدأت في الجولة الأولى 22/9/2019 وحتى تاريخه، وهي بذلك تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأهابت بالمشتركين أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع، معربة عن اعتذارها عن هذا الانقطاع الذي تريد تطبيقه "كهرباء إسرائيل" على ابناء شعبنا الفلسطيني، وبموافقة الحكومة الإسرائيلية التي تمارس العقاب الجماعي على شعبنا.

ونوهت إلى أنه ستوالي نشر باقي مناطق الانقطاع لباقي التواريخ تباعا.