  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

نزلت من سيارتها لفض مشاجرة.. فقتلت بطريقة بشعة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
نزلت من سيارتها لفض مشاجرة.. فقتلت بطريقة بشعة


وكالات / سما /

تعرضت أم بريطانية، 25 عامًا، لحادثة مميتة، السبت الماضي، بعدما طعنت حتى الموت في مقاطعة نورثهامبتونشاير، وسط إنجلترا.

وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن ليفي ديفيس، وهي أم لطفلين، لقيت حتفها بعدما كانت تحاول فض "نزاع" بين سائقي سيارتين.

وتقول الشرطة إن الضحية طعنت وتوفيت في مكان الحادث، بعد مشاجرة وقعت بين سائقي سيارتين، عند تقاطع طريق ويلينغبورو وطريق سان جورج، في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء السبت.

وتوضح الشرطة أن الأم الشابة حاولت التدخل لفض النزاع بين الرجلين، قبل أن تتعرض للطعن.

وتابعت: "لا نعتقد أن الهجوم حدث بشكل عشوائي، لكن التحقيق لا يزال مستمرًا لمعرفة التفاصيل".

وتم القبض على رجل، يبلغ من العمر 27 عامًا، للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل، كما جرى احتجاز رجل آخر يشتبه في أنه حاول قتل الموقوف الأول.

وجرى نشر عدد من عبارات المواساة على صفحة الضحية في موقع فيسبوك، حيث أجمعت التعليقات على أن ديفيس كانت "أمًا رائعة ودائمًا مبتسمة وتمتاز بحسها الفكاهي".

#مشاجرة

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

نيابة الاحتلال تكشف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني

مكتب التحقيقات الفدرالي يكشف رسميا نوع السلاح وكيفية حصول الطيار السعودي عليه!

الأخبار الرئيسية

هآرتس : الكابنيت سيناقش طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

ليبرمان يهاجم نتنياهو بشدة : ربما تكون عميلا لأثرياء أجانب

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها