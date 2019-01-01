فيديو.. نيللي كريم تروي نجاتها من الشلل!

وكالات / سما /

في مداخلة تلفزيونية تحدثت الممثلة المصرية نيللي كريم عن تفاصيل أزمتها الصحية التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، والتي إستدعت خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم من وجهها، مشيرةً إلى أن نجاح العملية أنقذها من الإصابة بالشلل.

وعن التفاصيل التي ذكرتها خلال مداخلة هاتفية ضمن برنامج “مساء “DMC”، إنها كانت تعاني من “ورم” على أعصاب الوجه من الجهة اليمنى، مردفة: “لجأت للعديد من الأطباء الذين أكدوا خلال الفحوصات أن الجراحة خطيرة ولهذا لجأت لإجرائها في أمريكا”.

وأضافت: “الخطورة كانت تكمن في تقارير الفحوصات الطبية والتي كانت تشير إلى إصابتي بـ(الشلل)، أو الشفاء بشكل كامل في حال نجحت العملية”، وتابعت: “الطبيب سألني بعد ما فوقت تعرفي تضحكي فضحكت ومن هنا اطمأن أن العملية نجحت”.