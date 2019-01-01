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هآرتس : الكابنيت سيناقش طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : الكابنيت سيناقش طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس


القدس المحتلة / سما /

 ذكر موقع صحيفة هآرتس العبرية، أن المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" سيناقش الطلب الذي قدمته السلطة الفلسطينية، لإسرائيل، بشأن السماح لها بإجراء انتخابات في مناطق شرقي القدس.

وبحسب الموقع، فإن إسرائيل تلقت الطلب الفلسطيني رسميًا، وأنه سيتم مناقشته بشكل موسّع في الكابنيت.

وقال الموقع، إن رفض إسرائيل قد يعني منع أو تأخير إجراء الانتخابات الفلسطينية التي يصمم الفلسطينيون على إجرائها في القدس.

وأشار الموقع إلى تصريحات الرئيس عباس التي قال فيها إنه لن يصدر المرسوم الرئاسي قبل حل قضية القدس مشيرًا إلى وجود اتصالات مع دول عدة للضغط على إسرائيل بشأن ذلك.

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