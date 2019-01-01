ترامب سيوقّع مرسومًا رئاسيًا لمحاربة معاداة إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط للتوقيع على مرسوم رئاسي لمحاربة معاداة السامية وإسرائيل في الجامعات والكليات الأميركية.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية الأربعاء، عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن القرار الرئيسي سيشمل قطع التمويل لكل المؤسسات المشتبه بها بتشجيع النشاط المعادي للسامية.

وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن القرار يستهدف بالأساس حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل والتي تنتشر على نطاق واسع في العديد من الجامعات والكليات الأميركية.

ويرى منتقدون للخطوات الأميركية ضد المقاطعة بأن مثل هذه القرارات تنتهك حق حرية التعبير للمدافعين عن الحركة المناهضة لإسرائيل.

وتشير الصحيفة، إلى أن 27 ولاية أميركية على الأقل أصدرت قوانين تحاول كبح حركة المقاطعة الدولية.