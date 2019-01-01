  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب سيوقّع مرسومًا رئاسيًا لمحاربة معاداة إسرائيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب سيوقّع مرسومًا رئاسيًا لمحاربة معاداة إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يخطط للتوقيع على مرسوم رئاسي لمحاربة معاداة السامية وإسرائيل في الجامعات والكليات الأميركية.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية الأربعاء، عن صحيفة "نيويورك تايمز" أن القرار الرئيسي سيشمل قطع التمويل لكل المؤسسات المشتبه بها بتشجيع النشاط المعادي للسامية.

وأشارت الصحيفة الأميركية، إلى أن القرار يستهدف بالأساس حركة المقاطعة الدولية ضد إسرائيل والتي تنتشر على نطاق واسع في العديد من الجامعات والكليات الأميركية.

ويرى منتقدون للخطوات الأميركية ضد المقاطعة بأن مثل هذه القرارات تنتهك حق حرية التعبير للمدافعين عن الحركة المناهضة لإسرائيل.

وتشير الصحيفة، إلى أن 27 ولاية أميركية على الأقل أصدرت قوانين تحاول كبح حركة المقاطعة الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

نيابة الاحتلال تكشف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني

الأخبار الرئيسية

هآرتس : الكابنيت سيناقش طلب السلطة إجراء الانتخابات في القدس

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

ليبرمان يهاجم نتنياهو بشدة : ربما تكون عميلا لأثرياء أجانب

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها