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غزة: القبض على "لصوص" سرقوا خزنة ذهب وأموال

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: القبض على "لصوص" سرقوا خزنة ذهب وأموال


غزة / سما /

ألقت المباحث العامة في المحافظة الوسطى لقطاع غزة - قسم مباحث النصيرات، القبض على لصوص سرقوا خزنة تحتوي كيلوغرام من الذهب ومبلغ مالي قدره 40 ألف دولار أمريكي.

وأوضحت مباحث النصيرات أن القبض على اللصوص تم بعد ورود إشارة تُفيد بقيام شخص مجهول بسرقة خزنة من منزل المواطن "م، ل" سكان النصيرات وبها مبلغ مالي كبير وكيلو ذهب.

وأفاد النقيب محمد داوود مدير قسم مباحث النصيرات والزهراء أنه تم التوجه مباشرة إلى مكان الواقعة وعمل البحث والتحري ومعاينة المكان، حيث تم الاشتباه بكل من المدعو "ي، ل" والمدعو "ط، ل" والمدعو "س، ي" وتبين هروبهم.

وأشار إلى أنه وفق معلومة دقيقة تبين وجودهم في أرض في النصيرات، تم الخروج بدورية الى المكان المحدد والقبض عليهم وبحوزتهم كامل المسروقات وتم احضارهم الى قسم مباحث النصيرات وبالتحقيق معهم اقروا بقيامهم بالسرقة.

وأكد أنه تم ضبط كامل المسروقات وتسليمها الى مالكها وتحويل المتهمين بالسرقة الي مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية.

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