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جيجي حديد تفضّل "الموت" على الذهاب إلى الجيم

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيجي حديد تفضّل "الموت" على الذهاب إلى الجيم


وكالات / سما /

قالت عارضة الازياء العالمية، جيجي حديد، إنها تفضل "الموت" على الذهاب إلى صالة الالعاب الرياضية (الجيم).

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير بأن جيجي تحافظ على قوامها الممشوق من خلال ركوب الدراجات والسباحة في الهواء الطلق، ولكنها قالت إنها لن تفضل أبدا الركض على جهاز المشي داخل صالة الالعاب الرياضية، على الخروج للسير لمسافات طويلة، لأنها تكره التمرين بين جدران "الجيم".

وقالت جيجي: "لا يمكنني الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية والركض هناك - فمن الأفضل لي أن أموت.

لقد نشأت في الهواء الطلق، لذلك، فإن أفضل شيء بالنسبة لي هو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية".

وأضافت الشابة الامريكية ذات الاصول الفلسطينية 24 عاما "أركب الدراجات في كل مكان، وأسبح في البحر في وقت الفراغ".

وقالت ابنة الملياردير والمطور العقاري المعروف، محمد حديد 71 عاما"لعبت كرة الطائرة لمدة 12 عاما، وأركب الخيول طوال حياتي، وأمارس الآن الملاكمة كل يوم".

#جيجي حديد
جيجي حديد

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