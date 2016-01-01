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دراسة: سكري الحمل يرتبط بأمراض القلب في النسل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: سكري الحمل يرتبط بأمراض القلب في النسل


وكالات / سما /

كشفت دراسة دولية أن الأشخاص الذين أصيبت أمهاتهم بمرض السكري أثناء الحمل زادت لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة.

وازداد في السنوات الأخيرة انتشار الأمراض القلبية الوعائية بين الأطفال والشباب، حيث تشير دراسات سابقة إلى أن أطفال الأمهات المصابات بداء السكري معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم.

وفي الدراسة الجديدة، تابع باحثون من الصين والدانمارك والسويد والولايات المتحدة البيانات الصحية لأكثر من 2.4 مليون طفل ولدوا في الدانمارك في الفترة من 1977 إلى 2016، وقاموا بدراسة العلاقة بين مرض السكري للأمراض القلبية الوعائية وأمراض القلب المبكرة.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "بريتيش مديكال"، فإن الأشخاص الذين أصيبت أمهاتهم بمرض السكري قبل أو أثناء الحمل زادت لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة من الطفولة إلى سن البلوغ المبكر بنسبة 29 في المائة.

وعندما يكون للأمهات أيضا تاريخ من الأمراض القلبية الوعائية أو مضاعفات مرض السكري أثناء الحمل، كان لدى أطفالهن معدل أعلى من 60 إلى 73 بالمائة من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة.

وقال الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها أبرزت أهمية فحص مرض السكري والوقاية منه لدى النساء في سن الإنجاب.

#سكري الحمل #النسل

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