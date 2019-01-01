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كنيست الاحتلال يصوت بالأغلبية على حل الكنيست والذهاب لانتخابات ثالثة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
كنيست الاحتلال يصوت بالأغلبية على حل الكنيست والذهاب لانتخابات ثالثة


القدس المحتلة / سما /

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون لحل نفسه، قدّمه الليكود و"أزرق - أبيض".

وينص مشروع القانون الذي سيصوت عليه بالقراءاتين الثانية والثالثة خلال هذا اليوم، على أن تجري الانتخابات المقبلة في الثاني من آذار/ مارس 2020.

ويتضمّن القانون أحكامًا خاصة تتعلق بتسريع عمليات التحضير لإجراء انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين.

وفشلت كل الجهود التي بذلت من قبل الأحزاب الإسرائيلية في التوصل لاتفاق يفضي بتشكيل حكومة، في ظل حالة الخلافات والتجاذبات السياسية من قبل الأحزاب التي كانت تبحث كل منها على مصالحها الخاصة.

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