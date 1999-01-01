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مواصفات وسعر الهاتف الصيني الذكي "ريدمي"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواصفات وسعر الهاتف الصيني الذكي "ريدمي"


وكالات / سما /

انضمت ماركة "ريدمي" التي تنتجها شياومي، عملاق التكنولوجيا الصيني، إلى سباق هواتف 5 جي ومكبرات الصوت الذكية للاستفادة من الأسواق الناشئة.

وكشفت العلامة التجارية عن أول هاتف 5 جي ومكبر صوت ذكي بين منتجات أخرى يوم الثلاثاء.

وبسعر يبدأ من 1999 يوانا (حوالي 284 دولارا أمريكيا) يحتوي هاتف "ريدمي كيه30 5 جي" على معالج "سنابدراجون 765جي" من إنتاج شركة كوالكوم.

ومن خلال وظائف الامر الصوتي، يعمل مكبر الصوت "ريدمي أيه.آي بلاي" كمركز تحكم للتحكم بسهولة في الأجهزة الذكية، مثل تشغيل وإغلاق الأنوار وأجهزة التلفزيون. ويبلغ سعر المنتج 79 يوانا.

وباتت ماركة ريدمي، وهي سلسلة هواتف ذكية تابعة لشركة شياومي، مستقلة عن ماركة شياومي في يناير حيث تمضى الشركة نحو استراتيجية متعددة العلامات التجارية لتحسين حافظتها من المنتجات.

وتعزز المجموعة استثماراتها في تكنولوجيا الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء من أجل اغتنام الفرص الكامنة في الاقتصاد الذكي الناشئ بالصين.

#ريدمي #الهاتف

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