  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

مهاجم الطواحين ينضم للزعيم

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجم الطواحين ينضم للزعيم


غزة / سما /

أعلن شباب رفح عن تعاقده مع مهاجم جديد في الانتقالات الشتوية, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وأكد شباب رفح انضمام المهاجم محمد الرخاوي لصفوفه رسميا مدة موسم ونصف, عقب رحيله عن اتحاد خانيونس مؤخرا.

ويعدّ الرخاوي إضافة جيدة لخط هجوم "الزعيم" الرفحي, الساعي للظهور بشكل قوي في الدور الثاني من دوري الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن شباب رفح أنهى مرحلة ذهاب الممتازة في المركز التاسع برصيد 11 نقطة, بفارق الأهداف أمام اتحاد خانيونس, علما أن الرخاوي يعدّ أبناء "الزعيم" وغادر صفوفه عام 2016.

#محمد الرخاوي #شباب رفح #اتحاد خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

مهاجم فلوريدا السعودي تعرض لإهانات من مدربه الأمريكي منها تشبيهه بنجم أفلام جنسية

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

نيابة الاحتلال تكشف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني

الأخبار الرئيسية

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

ليبرمان يهاجم نتنياهو بشدة : ربما تكون عميلا لأثرياء أجانب

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها