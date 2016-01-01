مهاجم الطواحين ينضم للزعيم

غزة / سما /

أعلن شباب رفح عن تعاقده مع مهاجم جديد في الانتقالات الشتوية, استعدادا لمرحلة إياب دوري الدرجة الممتازة في قطاع غزة.

وأكد شباب رفح انضمام المهاجم محمد الرخاوي لصفوفه رسميا مدة موسم ونصف, عقب رحيله عن اتحاد خانيونس مؤخرا.

ويعدّ الرخاوي إضافة جيدة لخط هجوم "الزعيم" الرفحي, الساعي للظهور بشكل قوي في الدور الثاني من دوري الدرجة الممتازة.

يشار إلى أن شباب رفح أنهى مرحلة ذهاب الممتازة في المركز التاسع برصيد 11 نقطة, بفارق الأهداف أمام اتحاد خانيونس, علما أن الرخاوي يعدّ أبناء "الزعيم" وغادر صفوفه عام 2016.