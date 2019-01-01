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الكشف عن موعد قرعة التصفيات النهائية لكأس غزة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن موعد قرعة التصفيات النهائية لكأس غزة


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد سحب قرعة التصفيات النهائية لبطولة كأس قطاع غزة 2019-2020.

وأكد الاتحاد, أن القرعة ستجري في الخامس من فبراير المقبل بمقره غرب غزة, عقب صعود 8 أندية من الدور التمهيدي الثاني للتصفيات النهائية.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات النهائية في الأول من مارس المقبل, بمشاركة 32 ناديا, بواقع 12 ممتازة, و12 أولى, و8 من الدور التمهيدي الثاني.

يشار إلى أن خدمات رفح هو حامل لقب الكأس في الموسم الماضي, عقب انتصاره الثمين على اتحاد الشجاعية بركلات الترجيح (4-3), بعد التعادل في الوقت الأصلي (0-0).

#الاتحاد الفلسطيني #كأس غزة

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