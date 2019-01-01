  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يطلع نظيره الفنزويلي على مجمل التطورات الفلسطينية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره الفنزويلي خورخي اررياثا، على مجمل التطورات الفلسطينية، وانتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، وممتلكاته، ومقدساته.

وأكد المالكي خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الـ25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمنعقد حاليا في العاصمة الاسبانية مدريد، ان فلسطين تسعى جاهدة للقيام بالمسؤوليات الملقاة عليها بمنتهى الالتزام بالجدية والمهنية انطلاقا من المصلحة الجماعية لشعوبنا وللأجيال المستقبلية.

وتبادل الوزيران وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين، وأهمية التنسيق والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقا إلى الحملة الشرسة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميريكية ضد الدولتين، بهدف ضرب أسس الاستقرار السياسي والاقتصادي لكل من فنزويلا وفلسطين، عبر الإجراءات الأحادية التي تتخذها إدارة ترمب بحق البلدين، وضرورة استمرار أعلى درجات التنسيق والتعاون، لمواجهة هذه الاعتداءات الأميركية المستمرة، وللحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية في بلديهما، والايعاز لسفرائهما في كل دول العالم وتحديدا في العواصم متعددة الأطراف للمحافظة على التنسيق في وجه تلك الاعتداءات.

#رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

مهاجم فلوريدا السعودي تعرض لإهانات من مدربه الأمريكي منها تشبيهه بنجم أفلام جنسية

استطلاع: "كاحول لافان" توسع الفارق مع الليكود وتراجع "كتلة اليمين"

نيابة الاحتلال تكشف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني

الأخبار الرئيسية

هآرتس: السلطة أوقفت مقاطعة العجول الإسرائيلية واستوردت 4000 عجل

مسؤول مصري: اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل لا يبدو قريبا وهذا ما تريده الحركة ..

ليبرمان يهاجم نتنياهو بشدة : ربما تكون عميلا لأثرياء أجانب

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها