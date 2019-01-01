المالكي يطلع نظيره الفنزويلي على مجمل التطورات الفلسطينية

رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره الفنزويلي خورخي اررياثا، على مجمل التطورات الفلسطينية، وانتهاكات سلطات الاحتلال المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، وممتلكاته، ومقدساته.

وأكد المالكي خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال مؤتمر الأطراف الـ25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمنعقد حاليا في العاصمة الاسبانية مدريد، ان فلسطين تسعى جاهدة للقيام بالمسؤوليات الملقاة عليها بمنتهى الالتزام بالجدية والمهنية انطلاقا من المصلحة الجماعية لشعوبنا وللأجيال المستقبلية.

وتبادل الوزيران وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين والشعبين، وأهمية التنسيق والتعاون في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقا إلى الحملة الشرسة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميريكية ضد الدولتين، بهدف ضرب أسس الاستقرار السياسي والاقتصادي لكل من فنزويلا وفلسطين، عبر الإجراءات الأحادية التي تتخذها إدارة ترمب بحق البلدين، وضرورة استمرار أعلى درجات التنسيق والتعاون، لمواجهة هذه الاعتداءات الأميركية المستمرة، وللحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية في بلديهما، والايعاز لسفرائهما في كل دول العالم وتحديدا في العواصم متعددة الأطراف للمحافظة على التنسيق في وجه تلك الاعتداءات.