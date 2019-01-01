فيديو.. البارسا يلدغ الافاعي في دوري الابطال

وكالات / سما /

وضع برشلونة الإسباني السم لأفاعي ميلانو و أجبر مضيفه إنتر ميلان الإيطالي على الخسارة في ملعبه بهدفين لهدف مساء اليوم الثلاثاء في الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

و نجح برشلونة في تحقيق فوزاً مثيراً على النيراتزوري بهدفين لهدف بالرغم من خوض الفريق الكتالوني المباراة بعدد وافر من البدلاء.

عرفت المباراة منذ بدايتها محاولات نيراتزورية من أجل الوصول لشباك الحارس البرازيلي نيتو من أجل تسجيل هدفاً مبكراً يريح به الفريق أعصاب مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي.

و لم تنجح محاولات الإنتر في الوصول للشباك أولاً بسبب رعونة المهاجمين و تألق نيتو و الخط الخلفي للفريق الكتالوني.​

وجاءت الرياح بما لا تشتهي سفينة الإنتر ، الفريق الكتالوني نجح في هز شباك سمير هاندانوفيتش بهدف في الدقيقة 23 عبر كارليس بيريز ، هدف أكد الحكم الهولندي كويبرز على صحته مستعيناً بتقنية الفيديو المساعد.

اشتعل الإنتر غضباً و بدأ رحلة البحث عن هدف التعادل للحفاظ على آماله في التأهل و كان له ما أراد بتسديدة قوية من المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو ، لم يستطع نيتو منعها من معانقة الشباك بحلول الدقيقة 44.

و في الشوط الثاني استمرت محاولات الإنتر لينجح لاوتارو مارتينيز في تسجيل هدفاً في الدقيقة 73 قبل أن يُلغى بداعي التسلل.

و في الدقيقة 80 ألغى الحكم هدفاً لروميلو لوكاكو بعدما استفاد من وقوفه في وضعية تسلل قبل تسديد الكرة في مرمى نيتو.

و دفع المدرب إرنستو فالفيردي بأنسو فاتي كبديل ، اللاعب الشاب استغل الفرصة بأفضل طريقة ممكنة و سجل هدف فوز البارسا في الدقيقة 87 من أول محاولة على المرمى.

بذلك ينهي البارسا المجموعة متصدراً برصيد 14 نقطة بينما يتحول الإنتر للدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 7 نقاط.