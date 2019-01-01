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80 يومًا على إضراب الأسير زهران رفضًا لاعتقاله الإداري

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
80 يومًا على إضراب الأسير زهران رفضًا لاعتقاله الإداري


رام الله / سما /

دخل الأسير أحمد زهران اليوم الـ80 في إضرابه المفتوح عن الطعام، وسط أوضاع صحية خطيرة يواجهها في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، وذلك مع استمرار الاحتلال رفضه الاستجابة لمطالبه، ومماطلته المتعمدة في طرح حلول جدّية لقضيته، بهدف إيصاله لمرحلة صحية خطيرة، تتسبب له بأمراض يصعب علاجها لاحقًا.

وأوضح نادي الأسير أن جلسة محكمة ستُعقد للأسير زهران في تاريخ الـ19 من ديسمبر الجاري، للنظر في الاستئناف المقدم باسمه ضد قرار تثبيت اعتقاله الإداري ومدته أربعة شهور.

وقال نادي الأسير إن الأسير زهران والبالغ من العمر (42 عامًا)، شرع في إضرابه الحالي، بعد أن نكث الاحتلال بوعده بإنهاء اعتقاله الإداري في إضرابه السابق، والذي استمر لمدة (39) يومًا، وانتهى في شهر تموز/ يوليو الماضي.

ولفت نادي الأسير، إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال، تفرض على الأسير زهران إجراءات عقابية وانتقامية منذ شروعه في الإضراب، وذلك من خلال حرمانه من زيارة العائلة، وعرقلة تواصل المحامين معه، ونقله المتكرر، وعزله في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، والذي استمر حتى نقله إلى المستشفى.

ويُشار إلى أن الأسير زهران وهو من بلدة دير أبو مشعل، أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال 15 عامًا، وهو أب لأربعة أبناء.

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