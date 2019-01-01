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الأردن يدين استمرار انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين استمرار انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى


القدس المحتلة / سما /

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية "الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف".

ولفتت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الليلة الماضية، إلى أن الإدانة تأتي بعد قيام أحد أعضاء الكنيست السابقين، ترافقه مجموعة من اليهود المتشددين، بأداء طقوس دينية على مدخل باب المغاربة، أحد أبواب المسجد الأقصى، ثم دخول الحرم بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، رفض هذه الانتهاكات "التي تمثل استفزازا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم وانتهاكا لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي".

وحذر الفايز من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، وطالب إسرائيل بوقفها وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشددا على أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة للمسلمين فقط".

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