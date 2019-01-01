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الرئيس عبّاس يثمن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للفلسطينيين

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عبّاس يثمن مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الداعمة للفلسطينيين


رام الله / سما /

رحب الرئيس محمود عباس مساء الثلاثاء، بـ"المواقف المميزة والتاريخية والدائمة" لدول مجلس التعاون الخليجي الداعمة لحقوق للشعب الفلسطيني.

وأشاد عباس بالبيان الختامي للقمة الخليجية التي انعقدت في الرياض "بخصوص عدم شرعية الاستيطان، واعتباره مخالفاً للقانون الدولي والشرعية الدولية".

وشكر العاهل السعودي الملك سلمان وزعماء دول مجلس التعاون الخليجي على "مواقفهم الداعمة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

كما ثمن البيان الذي صدر عن قمة مجلس التعاون الخليجي وأكد مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي المحتلة منذ حزيران/ يونيو 1967.

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