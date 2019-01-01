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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين على الأقل من الضفة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سبعة مواطنين على الأقل، من الضفة.

ففي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين بينهم أسيرة محررة خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المعتقلين، هم: المحررة بشرى الطويل من البيرة، وليث عاصي الطريفي من مدينة البيرة، وأحمد كايد من بلدة بيتين، وكامل نخلة من مخيم الجلزون، وأحمـــد عبد الله الساحر من بلدة سلواد.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها بيرزيت والبيرة ومخيم الجلزون وأحياء عين مصباح وأم الشرايط .

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين محمود باجس عقل، ونايف عبد الله شطريط من بلدة حلول شمال الخليل، بعد أن داهمت منزليهما وعبثت بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال منزل المواطن اياد باجس عقل في بلدة حلحول ، ومنزل عز الدين الجعبري بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وعبثت بمحتوياتهما.

وفي بيت لحم، استولت قوات الاحتلال، على مركبة خاصة لمواطن من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أحمد قاسم الشيخ، وفتشته، واستولت على مركبته.

 
#اعتقال #الاحتلال

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