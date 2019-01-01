الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين بينهم أسيرة محررة في رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين بينهم أسيرة محررة خلال اقتحامها عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية ، بأن المعتقلين هم: المحررة بشرى الطويل من البيرة، وليث عاصي الطريفي من مدينة البيرة، وأحمد كايد من بلدة بيتين، وكامل نخلة من مخيم الجلزون، وأحمد عبد الله الساحر من بلدة سلواد.

وأشارت إلى اقتحام الاحتلال منزل المحرر مصعب سعيد في بلدة بيرزيت، كما قامت باستدعاء المحرر محمود حامد خلال اقتحام منزله في بيتين.

كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات عنيفة شهدتها بيرزيت والبيرة ومخيم الجلزون وأحياء عين مصباح وأم الشرايط .