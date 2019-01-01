الجامعة العربية تدعو لحملة تضامن مع تلفزيون فلسطين

رام الله / سما /

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وزارات الإعلام العربية لإطلاق حملة تضامن مع الاعلام الفلسطيني، بعد غد الخميس، وذلك اثر اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلية تلفزيون فلسطين في القدس ومنعه من العمل لستة اشهر.

ووجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال/ إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) مذكرة بهذا الخصوص الى وزارات الاعلام العربية مع امكانية ان تشمل تخصيص موجة مفتوحة في القنوات العربية الرسمية لدعم المؤسسات الاعلامية المقدسية خاصة تلفزيون فلسطين، وتسليط الضوء على ما تتعرض له المدينة من عدوان مفتوح يطال البشر والحجر والشجر، ويستهدف المقدسات والإرث التاريخي الذي يشهد على عروبة المدينة المقدسة.

واعتبرت أن اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي ما تعرض له تلفزيون فلسطين وطاقمه بمدينة القدس المحتلة، خرقا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفي.

ويأتي ذلك بعدما تقدمت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية بمذكرة طلبت فيها من الجامعة توجيه خطاب لرئاسة مجلس الأمن، تطالب بتنفيذ قرار رقم (2222) الداعي لتوفير حماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.