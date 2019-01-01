  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجامعة العربية تدعو لحملة تضامن مع تلفزيون فلسطين

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 07:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة العربية تدعو لحملة تضامن مع تلفزيون فلسطين


رام الله / سما /

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وزارات الإعلام العربية لإطلاق حملة تضامن مع الاعلام الفلسطيني، بعد غد الخميس، وذلك اثر اغلاق سلطات الاحتلال الاسرائيلية تلفزيون فلسطين في القدس ومنعه من العمل لستة اشهر.

ووجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال/ إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) مذكرة بهذا الخصوص الى وزارات الاعلام العربية مع امكانية ان تشمل تخصيص موجة مفتوحة في القنوات العربية الرسمية لدعم المؤسسات الاعلامية المقدسية خاصة تلفزيون فلسطين، وتسليط الضوء على ما تتعرض له المدينة من عدوان مفتوح يطال البشر والحجر والشجر، ويستهدف المقدسات والإرث التاريخي الذي يشهد على عروبة المدينة المقدسة.

واعتبرت أن اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي ما تعرض له تلفزيون فلسطين وطاقمه بمدينة القدس المحتلة، خرقا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفي.

ويأتي ذلك بعدما تقدمت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية بمذكرة طلبت فيها من الجامعة توجيه خطاب لرئاسة مجلس الأمن، تطالب بتنفيذ قرار رقم (2222) الداعي لتوفير حماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

الدجني: مؤشرات سياسية واقتصادية للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل

مهاجم فلوريدا السعودي تعرض لإهانات من مدربه الأمريكي منها تشبيهه بنجم أفلام جنسية

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات

نيابة الاحتلال تكشف قضية فساد خطيرة بجهاز أمني

الأخبار الرئيسية

تقدير إسرائيلي : التسوية بغزة ستمنح حماس فرصة تثبيت سلطتها

هنية يوجه رسائل من غزة وحماس إلى الأردن .. هذه تفاصيلها

تحذيرات امنية اسرائيلية من استمرار الضغوط على الفلسطينيين بشأن استيراد العجول..ستفتح حربا تجارية!

كنيست

رسميا.. تقديم مشروع قانون "حل الكنيست الـ22"

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة