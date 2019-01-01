استخراج قنبلة تزن 1000 كيلو غرام ألقتها طائرات الاحتلال على منزل بغزة

غزة / سما /

تمكنت دائرة هندسة المتفجرات في داخلية قطاع غزة، من استخراج قنبة كبيرة ألقتها طائرات الاحتلال على أحد المنازل في مدينة غزة خلال العدوان الأخير على غزة قبل شهر.

وقال مدير الدائرة مدحت البطش، في تصريح صحافي: إن إدارة الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات تمكنت من استخراج قنبلة من نوع " MK84"، تزن 1000 كيلو غرام، من أحد منازل المواطنين في منطقة "الزيتون" جنوب شرق مدينة غزة.

وأضاف: إن طواقم الهندسة أجرت احتياطات الأمان بالمنطقة والمتمثلة بإخلائها من السكان بالكامل، تحسباً لأي أخطار محتملة.

وطالب المواطنين بالتبليغ عن الأجسام المشبوهة، وعدم العبث بها وترك التعامل بها للطواقم الفنية المختصة.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، في الثاني عشر من تشرين الثاني الماضي، عملية عسكرية على غزة، بدأها باغتيال القائد في سرايا القدس، بهاء أبو العطا وزوجته، وأسفرت عن ارتقاء 34 شهيدًا، بينهم 8 أطفال و3 نساء، وإصابة 111 آخرين بجراح مختلفة.