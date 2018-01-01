"الصحة" ترد على حماس: هذا العام زودنا غزة بأدوية ومستلزمات بـ 45 مليون شيكل

رام الله / سما /

قالت وزارة الصحة الفلسطينية انها منذ مطلع العام الجاري زودت مستودعاتها في قطاع غزة بأدوية ومستلزمات طبية بقيمة 45.158.911 شيكل، كان آخرها شحنة أدوية مطلع الشهر الماضي، مشيرة الى انها كانت العام الماضي 2018 زودت مستودعاتها في المحافظات الجنوبية بالأدوية والمستلزمات الطبية بما قيمته 57.218.899.

ونفت الوزارة صحة الأرقام التي نشرتها حركة "حماس" حول قيمة الأدوية التي ترسلها وزارة الصحة إلى قطاع غزة معتبرة ذلك محاولة لتبرير قبولها بإنشاء المستشفى الأمريكي الذي رفضته جميع فصائل العمل الوطني وطالبت الحركة بالتراجع عنه.

وكانت "وزارة الصحة في غزة" اعلنت في بيان مقتضب ان ما أرسلته وزارة الصحة من مخازنها في رام الله الى قطاع غزة منذ بداية العام الجاري "بلغ ما قيمته 3.2 مليون دولار من أصل 40 كان من المفترض أن تخصص لقطاع غزة" وهو رقم "يمثل 8% من الاحتياج السنوي" كما جاء في البيان سالف الذكر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في ردها على ذلك بأن "ماترسله إلى مستودعاتها في قطاع غزة يأتي استجابة لحاجات أهلنا هناك وبناء على طلب من إدارة تلك المستودعات وبالأصناف المطلوبة، عدا عن شحنات الأدوية التي يتم إرسالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة خلال أوقات الطوارئ".

ودعت الوزارة حركة حماس لـ"التوقف عن جباية أية رسوم من المواطنين في قطاع غزة مقابل الخدمات الصحية المقدمة لهم في المراكز والمستشفيات الحكومية، وذلك تطبيقاً لقرار إعفاء أهلنا في المحافظات الجنوبية من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لهم".

وتابعت الوزارة في بيان لها وصلت "القدس" دوت كوم نسخة عنه قائلة: "إن أهلنا في قطاع غزة وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية يحظون بمعاملة خاصة ، فهم مأمنون مجاناً، وتحويلاتهم الطبية تُنجز بشكل يومي بما يزيد عن 100 تحويلة يجري إصدارها يوميا من وحدة شراء الخدمة برام الله ".