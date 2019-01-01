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إصابة 4 عمال برصاص الاحتلال قرب "نزلة عيسى"

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 عمال برصاص الاحتلال قرب "نزلة عيسى"


طولكرم / سما /

 أُصيب أربعة مواطنين بجراح في الأرجل إثر إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية عليهم خلال محاولتهم الدخول إلى مناطق ٤٨ عبر الفتحات الموجودة في جدار الفصل قرب قرية نزلة عيسى، شمال طولكرم.

كما أطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه العشرات من العمال.

وتولت طواقم الهلال الاحمر نقل الإصابات إلى مستشفى الشهيد ثابت، فيما تمت معالجة المصابين بالاختناق ميدانياً.

وكثفت قوات الاحتلال تواجدها في محيط الجدار لمنع العمال من الدخول.

واستنكرت النقابات العمالية الموحدة بطولكرم اعتدااءات قوات الاحتلال على العمال.

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