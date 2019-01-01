سالم يثمن قرار الحكومة الأردنية تطوير أسطول النقل العام العامل على المعابر الحدودية

رام الله / سما /

ثمن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الثلاثاء، قرار الحكومة الأردنية تطوير أسطول النقل العام العامل على المعابر الحدودية.

وتقدم سالم بالشكر إلى نظيره الأردني ولجنة فلسطين في مجلس النواب على الاستجابة لمطالب وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بتحديث أسطول النقل العام العامل على المعابر الحدودية وزيادة عددها، حيث سيتم تشغيل 10 حافلات جديدة صغيرة خلال أسبوعين، على أن يتم تشغيل 6 حافلات كبيرة خلال شهر أيار المقبل.

يذكر أن شركة جيت الأردنية عملت خلال الفترة الماضية على تحديث 10 حافلات من أسطولها العامل على المعابر الحدودية، للتخفيف على المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم أثناء تنقلهم بين البلدين الشقيقين.