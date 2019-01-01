  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو مويس يبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التعليم التقني

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو مويس يبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التعليم التقني


رام الله / سما /

 بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية الصين الشعبية قواه واي، إمكانية دعم الحكومة الصينية للجامعة التقنية التي وضعت الحكومة الخطط لإنشائها للاستثمار في التعليم التقني بهدف تقليل بطالة الخريجين، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية زيادة المنح الدراسية التي تقدمها الصين للطلبة الفلسطينيين.

وأشاد أبو مويس بالتعاون الصيني والدعم المقدم وآلياته، والتي تم التوافق عليها لخدمة الأولويات الوطنية والتنمية المستدامة.

بدوره، أكد قواه واي عمق العلاقات الصينية الفلسطينية واستمرار الدعم الصيني المقدم لفلسطين في مجالات مختلفة، وهو ما تبناه الحزب الشيوعي الصيني خلال اجتماع لجنته المركزية قبل 5 أسابيع.

الأكثر قراءة اليوم

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

ماذا سيحدث في الـ36 ساعة المتبقية.. غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

i

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات