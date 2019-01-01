أبو مويس يبحث الاستفادة من الخبرات الصينية في مجال التعليم التقني

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية الصين الشعبية قواه واي، إمكانية دعم الحكومة الصينية للجامعة التقنية التي وضعت الحكومة الخطط لإنشائها للاستثمار في التعليم التقني بهدف تقليل بطالة الخريجين، والاستفادة من الخبرات الصينية في هذا المجال.

وتطرق اللقاء إلى إمكانية زيادة المنح الدراسية التي تقدمها الصين للطلبة الفلسطينيين.

وأشاد أبو مويس بالتعاون الصيني والدعم المقدم وآلياته، والتي تم التوافق عليها لخدمة الأولويات الوطنية والتنمية المستدامة.

بدوره، أكد قواه واي عمق العلاقات الصينية الفلسطينية واستمرار الدعم الصيني المقدم لفلسطين في مجالات مختلفة، وهو ما تبناه الحزب الشيوعي الصيني خلال اجتماع لجنته المركزية قبل 5 أسابيع.