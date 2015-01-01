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الحوثيون يعلنون إسقاط "طائرة تجسس" للتحالف قبالة نجران السعودية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يعلنون إسقاط "طائرة تجسس" للتحالف قبالة نجران السعودية


صنعاء /سما/

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن اليوم الثلاثاء أنها أسقطت طائرة تجسس تابعة للتحالف العربي، قبالة نجران السعودية.

وذكرت قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للحوثيين، أن الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية (يتبعون الجماعة)، تمكنت من إسقاط طائرة تجسس لقوى العدوان (التحالف) في أجواء منطقة الكسارة قبالة نجران السعودية.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت يوم السبت الماضي عن إسقاط طائرة تجسس للتحالف في جازان السعودية.

وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية ضد الحوثيين من آذار/مارس 2015 ، في دعم لسلطات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المقيم بشكل شبه دائم في العاصمة السعودية الرياض.

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