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رسميا.. اسرائيل تعلن مشاركتها في معرض "إكسبو 2020" بدبي

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. اسرائيل تعلن مشاركتها في معرض "إكسبو 2020" بدبي


القدس المحتلة / سما /

زار مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتيم، دبي في الإمارات، بشكل سري في الأيام الماضية، حسبما ذكرت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء.

ووخلال الزيارة، وقع روتيم على اتفاق رسمي يقضي بمشاركة إسرائيل في معرض "إكسبو 2020".

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إنه في أعقاب التوقيع على الاتفاق، سيتم البدء ببناء الجناح الإسرائيلي في المعرض، في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

ووصل روتيم إلى دبي على رأس وفد ضم مسؤولين في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية. وأجرى الوفد الإسرائيلي محادثات مع مسؤولين رسميين في حكومة الإمارات والمسؤولين في "إكسبو" حول ترتيب مشاركة إسرائيل في المعرض.

وقال المسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إنه خلال المحادثات تم طرح مسألة منح تأشيرات دخول إلى دبي لمواطنين إسرائيليين خلال فترة معرض "إكسبو"، إلا أنه لم يتم الاتفاق حول هذا الموضوع بعد والمحادثات ما زالت مستمرة.  

وسيكون المعرض مفتوحا خلال الفترة من 20 تشرين الأول/أكتوبر 2020 إلى 10 نيسان/أبريل 2021.

وتسعى إسرائيل إلى الاستفادة من مشاركتها في المعرض، الذي يشكل منصة لكشف حلول رائدة في ثلاثة مجالات أساسية، هي: مصادر دائمة للطاقة والمياه؛ أنظمة جديدة للنقل والخدمات اللوجستية؛ وسبل جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي.

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