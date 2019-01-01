بالفيديو.. سلاح المدفعية الإسرائيلي يجري تجربة لصاروخ "رومح" المطور.. تعرف عليه

القدس المحتلة / سما /

أجرى ما يسمى بـ"لواء النار الجديد 215" التابع لسلاح المدفعية بالجيش الإسرائيلي اختبارًا لإطلاق صاروخ "رومح"، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.



وذكر موقع يديعوت أن هذا الصاروخ المطور، يعتبر أكثر دقة وفتكًا، ويصل إلى عشرات الكيلومترات.



وأشار الموقع العبري، إلى أن تجربة الصاروخ جرت ضمن تدريب لوائي واسع النطاق، تم في البقعية في غور الاردن للواء الأسبوع الماضي، والذي حاكى حرباً مع حزب الله، واستخدم فيه حسب المصدر وسائل عديدة للاكتشاف والتشخيص وطائرات مسيرة مثل "راكب السماء". وفق ما اورده موقع عكا للشؤون الاسرائيلية



وبحسب المصدر، "يصل مدى الصاروخ الجديد ليغطي حدود 30 -40 كم، وقد طُور ليغطي مساحة قطاع غزة دون الاعتماد فقط على سلاح الجو، وبذلك فهو لا يستهدف في القطاع الشمالي فحسب، بل يستهدف أيضًا أهدافًا محددة يتم مهاجمتها في قطاع غزة".

ولفتت "يديعوت" إلى أن التدريب الذي أجراه لواء النار التابع للفرقة 162 في البقيعة في غور الأردن نفذ مهمات هجومية مستقلة - وليس فقط تقديم المساعدة لقوات المناورة.



كما ركز التمرين على الساحة الشمالية، وكان الغرض منه هو فحص المهام الموكلة إلى قادة اللواء، والذي كان يعرف سابقًا بسرب المدفعية.



خلال التمرين، تم نشر قوات اللواء وطيرت طائرات راكب السماء بدون طيار للكشف عن أهداف العدو، وكذلك بمشاركة قوات المراقبة والتشخيص من وحدة الجمع ومهاجمة الشبكات، المنتشرة في الميدان .