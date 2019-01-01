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الشرطة تقيم يوماً ترفيهياً لأطفال مركز الهلال الأحمر في أريحا

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقيم يوماً ترفيهياً لأطفال مركز الهلال الأحمر في أريحا


أريحا /سما/

أقامت الشرطة  اليوم يوماً ترفيهياً لأكثر من50 طفلا من المنتسبين لمركز الهلال الأحمر لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم إضافة للعاملين في المركز، وبالشراكة مع الاخوة  دويدار في الحديقة الاسبانية  في مدينة أريحا .

وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن هذا اليوم جاء بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الاعاقة وضمن فعاليات وأنشطة الشرطة المجتمعية، ودور الشرطة للتواصل مع كافة فئات المجتمع ولإدخال البهجة والسرور لقلوب الأطفال، وهذه الفعالية تأتي في إطار التواصل ما بين الشرطة والمؤسسات العامة والخاصة في المحافظة، وأيضاً في مجال الدعم والتمكين المباشر الذي تقوم به الشرطة لمساندة المؤسسات الاجتماعية والمراكز الخدماتية.

وأضافت، أن هذه الفعالية  نظمها وأشرف عليها فرع إدارة العلاقات العامة و الإعلام في شرطة المحافظة ودائرة النوع الاجتماعي، وتخللها العديد من الفعاليات والأنشطة والألعاب الترفيهية، والرسم والدبكة والالعاب وتقديم الهدايا من الشرطة وغيرها  من الانشطة .

وقدم الحضور شكرهم للشرطة وعبروا عن سعادتهم للدور الذي تقدم به الشرطة في مجال الدعم المباشر وعبر العديد من المبادرات، ودعوا كافة المؤسسات العامة والخاصة للوقوف إلى جانب المركز الذي يقدم خدماته الإنسانية لفئات المجتمع كافة.

يذكر أن الشرطة في المحافظة نفذت في أوقات سابقة العديد من الفعاليات والبرامج التي تصب في خدمة المجتمع الفلسطيني، وهي تهدف لنشر الوعي والتنمية في كافة المجالات الشرطية والأمنية.

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