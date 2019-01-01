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داخلية غزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح


غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، كشفا جديدا للسفر عبر معبر رفح البري، معلنة آلية السفر ليوم غد الأربعاء.

وقالت الداخلية إن السفر غدا الأربعاء سيكون للحافلات: من (11) حتى (13) من كشف (12/5)، إضافة للحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (12/12).

ودعت الداخلية المسافرين إلى التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة ضرورة التزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

كشف المسافرين الجديد (12/12)

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