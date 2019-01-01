مجلي: علينا فرض الانتخابات في القدس وعدم انتظار الإذن الاسرائيلي

رام الله /سما/



دعا الدكتور عدنان مجلي إلى فرض الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة دون انتظار إذن اسرائيلي بذلك.

وأضاف في تصريح صحافي: "من الواضح ان إسرائيل التي تحارب اي وجود فلسطيني في القدس لن توافق على اجراء انتخابات فلسطينية فيها، لذلك علينا فرض هذه الانتخابات في المدينة المحتلة ترشيحًا وانتخابا من خلال وسائل تكنولوجية حديثة كالتي تستخدم في الدول المتقدمة والتي تمنع اي تلاعب في الانتخابات".

وأضاف: "انتظار القبول الاسرائيلي بإجراء انتخابات في القدس يعني عدم اجرائها لذلك علينا عدم الانتظار والمبادرة الى فرضها فرضا".

ومضى يقول؛ "المؤكد ان الرئيس محمود عباس ينوي اجراء الانتخابات من اجل تجديد الشرعيات لكن هناك من يحاول عرقلة ذلك مستخدما الموقف الاسرائيلي كذريعة"

وأضاف: "يجب ان تكون القدس حاضرة ترشيحًا وانتخابا في هذه الانتخابات، وهذا لن يأتي من خلال تصريح اسرائيلي، وإنما من خلال قيامنا بفرضها على الاحتلال الاسرائيلي".

ومضى يقول: "ان إسرائيل التي تلاحق مراسلة تلفزيون فلسطين في القدس وتمنعها من العمل بخلاف كل وسائل الاعلام الأخرى، وتلاحق محافظ القدس ووزير شؤون القدس وتمنعها من القيام باي نشاط لن توافق على اجراء هذه الانتخابات لذلك علينا المبادرة الى فرضها فرضا".

وقال مجلي بان فرض اجراء الانتخابات في القدس تشكل ضربة في الصميم للمشروع الاسرائيلي الاميركي، مشروع كوشنير- نتانياهو، المسمى صفقة القرن، وتعزز الثوابت الوطنية التي تقف في مقدمتها القدس بصفتها العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني "