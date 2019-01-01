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حملة إعلامية عربية للتضامن مع تلفزيون فلسطين بعد غد

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة إعلامية عربية للتضامن مع تلفزيون فلسطين بعد غد


رام الله / سما /

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال/ إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب)، اليوم الثلاثاء، في مذكرة أرسلتها لجميع مندوبيات الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم قضية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين بمدينة القدس المحتلة على وسائل الإعلام، لفضح ما يجري من اعتداءات اسرائيلية متواصلة ومبرمجة على المؤسسات الاعلامية الفلسطينية.

ودعت المذكرة وزارات الإعلام العربية لإطلاق حملة تضامن في وسائل الإعلام العربية الرسمية، يوم بعد غد الخميس، الثاني عشر من شهر كانون الاول/ ديسمبر، مع الإعلام الفلسطيني في العاصمة المحتلة، وكل الأصوات الحرة فيها، مع امكانية أن يشمل هذا اليوم تخصيص موجة مفتوحة في القنوات العربية الرسمية لدعم المؤسسات الاعلامية المقدسية، خاصة تلفزيون فلسطين، وتسليط الضوء على ما تتعرض له المدينة من عدوان مفتوح يطال البشر والحجر والشجر، ويستهدف المقدسات والإرث التاريخي الذي يشهد على عروبة المدينة المقدسة.

واعتبرت أن اعتقال قوات الاحتلال الاسرائيلي طاقم تلفزيون فلسطين بمدينة القدس المحتلة، يعد خرقا صارخا لكل المواثيق الدولية التي تحمي الصحفيين خلال ممارسة عملهم الصحفي، واستمرار سياسة واجراءات دولة الاحتلال والانتهاكات المستمرة للسيادة الفلسطينية ومؤسساتها، والاعتداء على حرية التعبير وحقوق المؤسسات الإعلامية والإعلاميين الفلسطينيين، والتي تعد مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم (2222)، الداعي لتوفير الحماية للصحفيين، وضمان عدم افلات المعتدين من العقاب.

ويأتي ذلك بعدما تقدمت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية بمذكرة طلبت فيها من الجامعة توجيه خطاب لرئاسة مجلس الأمن، تطالب بتنفيذ قرار رقم (2222) الداعي لتوفير حماية للصحفيين وضمان عدم إفلات المعتدين من العقاب.

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