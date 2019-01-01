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اشتية يطالب بضغط دولي لضمان عقد الانتخابات في القدس

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب بضغط دولي لضمان عقد الانتخابات في القدس


رام الله / سما /

 طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، بضغط دولي على إسرائيل، من أجل ضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، بعد تذليل المعيقات الداخلية وموافقة جميع التنظيمات.

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، مع مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية البريطانية ستيفاني القاق، بحضور القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول.

وقال رئيس الوزراء: "لا يمكننا القبول بأي حالة يتم فيها منع إجراء الانتخابات في القدس كأي من المدن والمحافظات الفلسطينية، فعقد الانتخابات بالقدس أولوية وطنية وسياسية وعدم عقدها يعني تكريس فصلها عن بقية المكونات الفلسطينية".

وأكد أن "هناك إرادة سياسية حقيقية وجادة من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وطلبنا من أكثر من طرف دولي التدخل للضغط على إسرائيل بقبول إجراء الانتخابات بالمدينة المحتلة".

وأطلع اشتية، القاق على منهجية الحكومة للتخلص من التبعية الاقتصادية التي فرضها الاحتلال على اقتصادنا، من خلال تعزيز المنتج المحلي والتركيز على الاستثمارات والمشاريع المولدة لفرص العمل، والانتقال من حالة التبادل التجاري غير المنصف مع إسرائيل إلى التبادل التجاري المباشر مع دول العالم لا سيما الدول العربية.

ودعا رئيس الوزراء إلى دعم توجهات الحكومة كتحرك عملي في مواجهة استمرار إسرائيل في انتهاك الاتفاقيات والقرارات الدولية، في ظل ضوء أخضر من الإدارة الاميركية وتشجيع لهذه الانتهاكات.

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