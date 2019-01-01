سفارتنا بالسنغال تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

دكار /سما/

أحيت سفارة دولة فلسطين في السنغال في عدة مدن سنغالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

وأقامت السفارة معرضا تراثيا شمل أجنحة من الصناعات التقليدية الفلسطينية بما فيها المطرزات، ورسوما تشكيلية للفنان الفلسطيني هيثم الشملوني، ومعرضا للصور الفوتوغرافية للمصور عوض عوض، برعاية وزير الثقافة والاتصالات السنغالية عبد الله ديوب.

كما احتضنت جامعة دكار مهرجانا شعبيا حضره أكثر من ألفي طالب وأستاذ وهيئات نقابية ودينية وسياسية، وتضمن محاضرات عن القدس وتاريخ النضال الإفريقي بالدفاع عن المقدسات الفلسطينية، وكيفية التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.

وتخلل المهرجان فقرات متنوعة منها عرض أفلام قصيرة، وقصائد حول القدس، ومداخلات للفنانة المشهورة سعيدة بنتا تشيام، التي غنت باللغة العربية لشاعر سنغالي عن القدس، وعرضا لفرقة "جوتالي" المعروفة للأناشيد الدينية، وفرقة جمعية "الإحسان" للأطفال والتي قدمت عرضا مسرحيا.