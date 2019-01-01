  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سفارتنا بالسنغال تحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT


دكار /سما/

 أحيت سفارة دولة فلسطين في السنغال في عدة مدن سنغالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين.

وأقامت السفارة معرضا تراثيا شمل أجنحة من الصناعات التقليدية الفلسطينية بما فيها المطرزات، ورسوما تشكيلية للفنان الفلسطيني هيثم الشملوني، ومعرضا للصور الفوتوغرافية للمصور عوض عوض، برعاية وزير الثقافة والاتصالات السنغالية عبد الله ديوب.

كما احتضنت جامعة دكار مهرجانا شعبيا حضره أكثر من ألفي طالب وأستاذ وهيئات نقابية ودينية وسياسية، وتضمن محاضرات عن القدس وتاريخ النضال الإفريقي بالدفاع عن المقدسات الفلسطينية، وكيفية التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.

وتخلل المهرجان فقرات متنوعة منها عرض أفلام قصيرة، وقصائد حول القدس، ومداخلات للفنانة المشهورة سعيدة بنتا تشيام، التي غنت باللغة العربية لشاعر سنغالي عن القدس، وعرضا لفرقة "جوتالي" المعروفة للأناشيد الدينية، وفرقة جمعية "الإحسان" للأطفال والتي قدمت عرضا مسرحيا.

الأكثر قراءة اليوم

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

ماذا سيحدث في الـ36 ساعة المتبقية.. غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

i

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات