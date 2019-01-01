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الصالح يبحث مع ممثلة الدنمارك عددا من المواضيع في قطاع الحكم المحلي

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


البيرة /سما/

بحث وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مع ممثلة الدنمارك لدى دولة فلسطين نتاليا فينبر، عددا من المواضيع في قطاع الحكم المحلي، والخطة التنفيذية للوزارة خلال المرحلة المقبلة، واستمرار دعم هذا القطاع، والهيئات المحلية والعمل على تمكينها من خلال رفدها بالمشاريع التنموية الحيوية، والتي تعد من أولويات الحكومة المتمثلة بسد احتياجات المواطنين.

وأكد الصالح، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، أهمية العمل والاستثمار في المناطق المصنفة (ج)، وتوجه الحكومة للعمل فيها.

بدورها، أكدت فينبر استمرار العمل المشترك وتعزيزه، ودعمها للخطة التنفيذية لقطاع الحكم المحلي في المرحلة المقبلة.

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