  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

100 مليون دولار شهرياً..خسائر قطاع غزة الاقتصادية

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 04:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
100 مليون دولار شهرياً..خسائر قطاع غزة الاقتصادية


غزة / سما /

دعت اللجنة الشعبية لكسر الحصار الاسرائيلي في قطاع غزة المجتمع الدولي لاتخاذ موقفا حاسما تجاه الخسائر الهائلة التي يتكبدها قطاع غزة نتيجة الحصار والاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضحت أن مئة مليون دولار خسائر شهرية  يتكبدها الاقتصاد بقطاعاته كافة في غزة، ما ينبئ بأوضاع أصعب، وتأثيرات سلبية وزيادة في نسبة الفقر في وقت يعيش  أكثر من 85% من سكان القطاع تحت خط الفقر.

رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار د.جمال الخضري قال إنَّ هذه الحالة من الأزمات الاقتصادية هي حصيلة ثلاث حروب إسرائيلية شنت على قطاع غزة وحصار خانق على مدار 13 عاما ساهم في كل هذه الخسائر المرعبة.

ولفت إلى أنَّ 85% من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر ما يستدعي حراك فوري من المجتمع الدولي ليمارس ضغوطه على "إسرائيل"، بحسب الخضري.

استمرار الحصار وقلة التصدير الى الخارج والية الرقابة الاسرائيلية على معابر غزة عوامل تعيق دورة الحياة الاقتصادية حسبما يرى محللون اقتصاديون.

بدوره المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان رأى أن آلية الرقابة المقيتة  التي تسمى إعمار غزة وتفرض اشتراطات أمنية إسرائيلية تتحكم بدخول وخروج المواد بين منع وسماح.

وأكّد على أنَّ المواد الممنوعة من الدخول تعطل أدوات التنمية اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي مع الصعوبات في عملية التصدير وانقطاع التيار الكهربائي.

و أضاف: "توقف قطاع غزة عن العمل بشكل شبه كامل وتراجع انتاجيته الى خمسة عشر بالمئة زاد الطينة بله وراكم صورة غير طبيعية للاقتصاد الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب ضرورة التحرك العاجل واسراع المانحين برصد موازنات خاصة تعالج الحالة الإنسانية المتدهورة بشكل كبير وصولا للرفع الكامل للحصار الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي".

الأكثر قراءة اليوم

تطورات بقضية اسراء غريب.. والدها يطلب من المحكمة أن يقدم شهادته سراً فماذا قال عنها؟

مصادر: "الجهاد" ترفض التهدئة الطويلة ومصر تسمح لقيادتها العسكرية بالسفر لإيران

طائرة استطلاع ايرانية جديدة تثير مخاوف تل ابيب.. لهذا السبب

القاهرة : الجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الامد او جزيرة عائمة

الرئيس: ذاهبون إلى الانتخابات بعد أن وافقت عليها جميع التنظيمات

آيزنكوت يتحدث عن لبنان وحزب الله وإيران وحماس وهذا ما قاله ..

مسؤول أمني إسرائيلي كبير : لا مفرّ من عملية عسكرية واسعة بغزة

الأخبار الرئيسية

القنصلية الأمريكية بالقدس توضح: : لا علاقة للحكومة الأمريكية بالمستشفى الميداني في قطاع غزة

ماذا سيحدث في الـ36 ساعة المتبقية.. غانتس يلوح بعدوان ضد قطاع غزة ويتعهد بإعادة الهدوء والردع

i

الحرس الثوري: إذا أخطأت إسرائيل تجاهنا سنسويها بالأرض انطلاقا من لبنان

لم تعرض اصلا مع الوسطاء.. "حماس" تنفي وجود تفاهمات لتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال

521839C

السلطة تطلب رسميا من اسرائيل السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات